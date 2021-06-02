Елизавета Коробова, 2 июня 2021, 21:33 — REGNUM Заявление бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о том, что необходимо запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, потому что граждане разучились правильно питаться, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 июня в социальной сети Facebook.
«Это давно известно. А что только сейчас решили запрещать? В ответ на что? Тридцать лет всех кормили, заводов понаоткрывали, разрешений выдавали, и вдруг. В честь чего такая заботушка?» — задаётся вопросом Елена К.
Многие пользователи оказались солидарны с мнением Онищенко, но они напомнили, что в российских магазинах куда больше вредных товаров, нежели продукты перечисленных марок.
«Ну, конечно, он прав. Но что делать с пальмовым маслом? Его тоже надо запрещать. По сути, если делать, как положено, надо ГОСТы правильные вводить. Но тогда «еда» из наших магазинов просто исчезнет!» — считает Дмитрий Я.
Некоторые комментаторы уверены, что Онищенко занимается профанацией, потому что здоровое питание и российские продуктовые магазины — несочетаемые вещи. Люди уверены, что если убрать все «вредные» товары с полок, то магазины попросту опустеют.
«Чем вредны эти продукты? Наличием сахара? Но сахар присутствует в 90% продуктов в магазине! Это я как диабетик говорю. Чтобы правильно питаться, уберите все быстрые углеводы, и в магазине нечего будет купить, включая пиво и большинства вин. Ах да, на овощи, мясо, оливки, сыр МРОТ не хватит. На МРОТ можно только макарошки с картошкой есть, а это тот же сахар. Грустно всё это, рацион вредной еды никуда не денется, а здоровой пищи в магазинах практически нет!» — поделился своим мнением Vladimir A.
Ряд граждан отметил, что в Российской Федерации до сих пор работают точки быстрого питания, которые точно так же могут быть вредны для организмов граждан России, но с ними почему-то никто не борется.
«А «Макдональдс» и «КФС»? Там всё нормально? Там всё для здоровья, конечно! А бухлишко дешёвое — так это вообще сплошной эликсир! Да и вообще спиртное, сигареты! «Марс» с «Нестле» им помешал!» — возмущается Olga D.
Часть людей убеждены, что если государство не займётся всеобщим оздоровлением граждан России, как физическим, так и психологическим, то никакие запретительные меры не помогут.
«И это всё, когда нет государственной политики и идеологии в области физической культуры, здорового питания, нет бесплатных спортивных секций в каждой школе, на стадионе, нет доступных бассейнов. С блеском провалено уже всё, что можно. Тогда действительно только и остаётся, что запрещать. Он хотя бы понимает, сколько людей останется без работы, когда её и так нет?» — отметил Андрей С.
Тем не менее нашлись те, кто считает, что запрет на иностранные товары поможет местным производителям лучше себя чувствовать на отечественном рынке.
«Очень сложно с ними конкурировать. У них огромный опыт. Но если поставить такую цель, наверно, можно. Успехов российским производителям», — написал Алан Б.
Напомним, 1 июня бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил радиостанции «Говорит Москва», что считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, потому что граждане разучились правильно питаться.