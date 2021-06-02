2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:33 — REGNUM Заявление бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о том, что необходимо запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, потому что граждане разучились правильно питаться, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 июня в социальной сети Facebook.

Константин Коровин. Натюрморт с фруктами и цветами. 1916

«Это давно известно. А что только сейчас решили запрещать? В ответ на что? Тридцать лет всех кормили, заводов понаоткрывали, разрешений выдавали, и вдруг. В честь чего такая заботушка?» — задаётся вопросом Елена К.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением Онищенко, но они напомнили, что в российских магазинах куда больше вредных товаров, нежели продукты перечисленных марок.

«Ну, конечно, он прав. Но что делать с пальмовым маслом? Его тоже надо запрещать. По сути, если делать, как положено, надо ГОСТы правильные вводить. Но тогда «еда» из наших магазинов просто исчезнет!» — считает Дмитрий Я.

Пальмовое масло широко применяется как в пищевых, так и не пищевых целях Здоровое питание

Некоторые комментаторы уверены, что Онищенко занимается профанацией, потому что здоровое питание и российские продуктовые магазины — несочетаемые вещи. Люди уверены, что если убрать все «вредные» товары с полок, то магазины попросту опустеют.

«Чем вредны эти продукты? Наличием сахара? Но сахар присутствует в 90% продуктов в магазине! Это я как диабетик говорю. Чтобы правильно питаться, уберите все быстрые углеводы, и в магазине нечего будет купить, включая пиво и большинства вин. Ах да, на овощи, мясо, оливки, сыр МРОТ не хватит. На МРОТ можно только макарошки с картошкой есть, а это тот же сахар. Грустно всё это, рацион вредной еды никуда не денется, а здоровой пищи в магазинах практически нет!» — поделился своим мнением Vladimir A.

Ряд граждан отметил, что в Российской Федерации до сих пор работают точки быстрого питания, которые точно так же могут быть вредны для организмов граждан России, но с ними почему-то никто не борется.

«А «Макдональдс» и «КФС»? Там всё нормально? Там всё для здоровья, конечно! А бухлишко дешёвое — так это вообще сплошной эликсир! Да и вообще спиртное, сигареты! «Марс» с «Нестле» им помешал!» — возмущается Olga D.

Часть людей убеждены, что если государство не займётся всеобщим оздоровлением граждан России, как физическим, так и психологическим, то никакие запретительные меры не помогут.

«И это всё, когда нет государственной политики и идеологии в области физической культуры, здорового питания, нет бесплатных спортивных секций в каждой школе, на стадионе, нет доступных бассейнов. С блеском провалено уже всё, что можно. Тогда действительно только и остаётся, что запрещать. Он хотя бы понимает, сколько людей останется без работы, когда её и так нет?» — отметил Андрей С.

Продукты из курицы. Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Тем не менее нашлись те, кто считает, что запрет на иностранные товары поможет местным производителям лучше себя чувствовать на отечественном рынке.

«Очень сложно с ними конкурировать. У них огромный опыт. Но если поставить такую цель, наверно, можно. Успехов российским производителям», — написал Алан Б.

Напомним, 1 июня бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил радиостанции «Говорит Москва», что считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, потому что граждане разучились правильно питаться.