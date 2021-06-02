Манчестер, Великобритания, 2 июня 2021, 20:46 — REGNUM Сегодня, 2 июня, немецкий портал Bild сообщил, что нападающий «Айнтрахта» Андре Сильва может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По данным источника, услугами португальца интересуется «Манчестер Сити», они уже обратились к агентству, которое представляет интересы форварда.
«Айнтрахта» планирует выручить за переход своего лучшего бомбардира не меньше 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Силва принял участие в 32 матчах чемпионата и набрал 33 (28+5) очка по системе «гол+пас».