2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 21:33 — REGNUM Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО вынашивает планы, которые могут навредить России, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Медведь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Это и ежу понятно. Запад уже приговорил Россию к ликвидации. Теперь не отступит. Или мы их, или они нас. Третьего не дано», — пишет Александр Б.

Многие пользователи оказались уверены, что НАТО действительно пытается нанести вред Российской Федерации. Более того, организация была создана для того, чтобы противопоставлять себя России.

«Ну, вообще-то НАТО как организация была создана, чтобы противостоять России. Ну и для контроля лимитрофов, чтобы никуда не рыпались и слушались хозяина из-за океана», — считает Валерий Ф.

Фёдор Толстой. Охота на медведя

Некоторые комментаторы удивляются, что подобные выводы становятся достоянием общественности только сейчас, ведь в НАТО никто и никогда не скрывал, что Россию необходимо усмирить.

«НАТО и не скрывает своих злых намерений против России. Правда, хомячки этого не замечают, во всём Кремль винят. На то они и дрессированные хомячки», — указал Алексей Л.

Часть людей пришли к выводу, что Российская Федерация имеет достаточное количество оборонительного вооружения, чтобы отстоять свою независимость, а угроза со стороны НАТО является лишь обоснованием того, почему в России слабая экономико-социальная модель.

«С ядерной бомбой нам ничего не угрожает. Это всё сказки и очередные отмазки, чтобы обосновать, почему не получается создать качественную жизнь в Российской Федерации», — написал Владислав П.

Ряд пользователей напомнили, что страны — члены НАТО не имеют того количества ресурсов, которым располагает Российская Федерация. Именно поэтому желание Запада заполучить богатства России является логичным, понятным, и не обращать на это внимание — глупо.

«Планы НАТО всем известны. У Запада нет энергоресурсов. Энергоресурсы есть у России. Этого достаточно, чтобы напасть на Россию. К тому же Россия мешает разворовывать народное богатство других государств, и это возмутительно, по их мнению. Сейчас России нужно держать армию наготове, всех предателей на карандаш и, в случае чего, к стенке», — пишет Алексей Е.

Вепрев С.Г. НАТО

Нашлись и те, кто уверен, что если Россию оставить в покое, то никто даже и не узнает, что у неё есть вооружение или что она может представлять кому-то угрозу. Но только всё равно есть те, кому спокойно не сидится, а хочется всё время укусить Российскую Федерацию.

«Это только лишь Польша и Прибалтика плачут, что Россия хочет на них напасть. На самом деле Россия — мирная страна. Просто не трогайте медведя, и медведь не тронет вас», — отметил Геннадий Г.

Напомним, 1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на видеоконференции по итогам СМИД БРИКС, что НАТО вынашивает планы, которые могут навредить России.