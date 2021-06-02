2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили резкий рост цен на продукты в одной из торговых сетей Салехарда.

Артур Савин, , 21:34 — REGNUM Заявление пресс-службы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа о том, что завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту было выявлено в магазинах «Пятерочка» в Салехарде, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов © ИА REGNUM

»Это уже отработанный вариант быстрого поднятия цен. Такое будет практиковаться и дальше», — считает Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что торговые сети начинают сознательно завышать цены, потому что у них это уже прекрасно получилось. Поэтому люди убеждены, что никаких реальных предпосылок к росту цен нет, а вся суть заключается в ненасытной жадности ретейлеров.

«Жадность торговых сетей зашкаливает! Не на 20% и даже не на 50% накрутки, а в разы. Это, по существу, мародёрство! И оправдать это экономическими трудностями невозможно!» — написала Лариса Д.

Некоторые комментаторы уверены, что власть имущие находятся в доле с такими предпринимателями. Поэтому рост цен в российских магазинах был, есть и будет продолжаться, пишут люди.

«И так по всей стране, что хотят ретейлеры, то и делают. В совладельцах всегда чиновники, которые в доле!» — поделился своим мнением Валерий А.

Сливочное масло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей указали на то, что государство имеет достаточное количество рычагов, чтобы, во-первых, обнаружить необоснованный рост на продукты питания, и, во-вторых, оказать давление на магазин, чтобы цены понизились до адекватных показателей.

«Так интересно. А ведь все чеки уходят сразу на обработку, а значит, никакого труда нет в том, чтобы увидеть разницу цен за вчера и сегодня, отследить динамику и принять меры против недобросовестных компаний», — напомнил Николай И.

Ряд пользователей посетовали на то, что проблему могли бы решить простые люди, просто приняв единое решение не посещать магазины, которые дерут деньги с покупателей.

«Жаль, что нет в стране сплоченности и солидарности. Иначе бы устроили люди массовый бойкот подобным торговым точкам. Иначе с ростом цен бороться не получится», — отметил Радион Д.

Отдельные комментаторы напомнили, что многие торговые сети в Российской Федерации уже давно пребывают в иностранных руках, и повлиять на них уже просто так не получится.

«Плоды 90-х, когда разграбили и присвоили всё государственное. Многие компании принадлежат теперь по закону иностранцем, вот они теперь диктуют цены. Правительство тут уже не виновато. Надо решат сложившуюся проблему», — пишет Геннадий Г.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, 2 июня пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что выявлено завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту в магазинах «Пятерочка» в Салехарде. Директору торгового предприятия было вынесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело.