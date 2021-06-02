2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы «Ростеха» о том, что Россия должна быть готова к жёстким санкциям Запада, по сути, означающим войну.

Артур Савин, , 21:33 — REGNUM Заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что Россия должна быть готова к жёстким санкциям со стороны Запада, по сути означающим войну, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»А санкции кому? Простому работяге? Или зажравшимся буржуям? Кто развалил десятки тысяч производств, заводов и колхозов? Вы кому втираете и вешаете лапшу на уши?» — задаётся вопросом Константин Х.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением Чемезова. По их видению, НАТО ведёт крайне агрессивную политику против России, которую можно смело назвать полноценной войной, направленной на уничтожение нашей страны.

«Он прав! Против России развязали настоящую войну! Экономическую, информационную, да и настоящую горячую на границах тоже развязали!» — указал Олег В.

Жан Беро. Выезд буржуа. 1889

Некоторые комментаторы уверены, что Россия оказалась в опале западных стран и по ней наносят удары со всех сторон.

«Так мы фактически уже на военном положении. На Россию ведутся атаки по всем «фронтам»: в политике, в экономике, в идеологии, в спорте, в киберпространстве, настойчиво пытаются разрушить российскую государственность, растлить молодёжь, поставить на службу себе внутреннюю «вражескую» рать. И это далеко не все их задачи по уничтожению России! Пришло время наших поколений одерживать победы в очередных войнах, которые нам навязывают извечные враги нашей страны! И тут нужно объединять усилия, и только тогда победа будет неизменно за нами!» — поделилась своим мнением Лариса Д.

Часть людей отметили, что против нашей страны война никогда не прекращалась. Люди убеждены, что если российский народ будет един и выстоит перед внешним натиском, то у России будет великое будущее.

Жан Беро. Выезд буржуа. 1889

«Война началась ещё при царе Горохе и не прекращается ни на секунду. И как только ты оступаешься, тебя валят даже те, кого ты сам защищал. Но тем сильна Русь, что встает всегда. И уже скулят шавки беззубые, чтобы снова тяфкнуть. Так было и будет. И если ты за Русь, не сбежишь, будешь драться за Родину до победного, то надежда на победу будет», — написал Сергей И.

Ряд пользователей указал, что, несмотря на ведение войны с НАТО, российские чиновники не гнушаются иметь материальные блага за рубежом и видят свою счастливую старость именно там.

«Почему-то, при этом при всём, санкции не мешают вам хранить на Западе свои деньги и покупать там жилье для своих родственников», — отметил Давид Б.

Отдельные пользователи заявили, что не верят, чтобы подобные представители элиты были бы готовы сами принимать участие в войне. Наоборот, считают люди, они бросят в огонь войны простой народ, а сами отсидятся, пока ситуация не утихнет.

Кочергин Н. Капитал и Компания. 1920

«Война-то война. Только воевать ни он не пойдёт, ни его дети. И даже в случае обмена ядерными ударами все эти элитки, что у нас, что у них, не пострадают. Осядет пыль, спадёт радиация, и они повылезут из бункеров, чтобы дальше править», — считает Дмитрий Б.

Напомним, 2 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК, что Россия должна быть готова к жёстким санкциям Запада, по сути, означающим войну.