Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч появился в новом видео своего YouTube-канала без привычной укладки. Фанаты заметили изменения и выразили восхищение его обновлённым образом.

«Сегодня классические волосы Дэвида Линча выглядят особенно невероятно, всем счастливого июня!» — прокомментировала lily.

«Мы все восхищались бородой, пока он втайне отращивал волосы. Совершенно эпично!» — считает Melanie Strong.

«Вот это внешний вид. Мог ли он когда-нибудь выглядеть круче?» — спрашивает Jason Coronado.

«Длинные волосы шикарно смотрятся на вас, Дэвид! Всем хорошего дня!» — пожелала ashenlikelove.

ИА REGNUM напоминает, что во время пандемии Дэвид Линч завёл свой канал на YouTube. Туда режиссёр каждый день выкладывает ролики, в которых рассказывает о погоде и своих мыслях, а также иногда что-то мастерит.

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