Москва, , 20:46 — REGNUM Перспективы финансирования Всемирным банком проектов по модернизации экономики, соцсферы и инфраструктуры России, расширению использования цифровых технологий в РФ обсудили в ходе телефонного разговора 2 июня российский президент Владимир Путин и президент Группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что Москва готова помочь банку реализовать программы помощи в вакцинации жителей «развивающихся стран». Он также обсудил с Мэлпассом сотрудничество в таких сферах как обеспечение продовольственной безопасности и климатические вопросы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин провёл встречу с главой Всемирного банка