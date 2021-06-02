Киев, 2 июня 2021, 20:37 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение об аресте иностранных активов, принадлежащих популярному украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию. Об этом написал журналист Юрий Бутусов 2 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, «арест» был наложен на испанскую виллу и на ещё одно жилище Шария в испанской Таррагоне, на три банковских счёта в испанском, российском и люксембургском банках.
Блогер отреагировал на данную новость в своём телеграм-канале, напомнив, что около 10 лет не живёт на Украине и не ведёт там никаких дел.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Литва объявила Шария персоной нон грата. Позже сам блогер заявил, что источником данной информации является бывший российский адвокат Марк Фейгин, а сама информация не соответствует действительности.
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