Рим, , 20:31 — REGNUM Правительство Италии рассмотрит вопрос о предельной заполняемости столиков в ресторанах, передает Mediaset в среду, 2 июня.

В настоящее время действует ограничение — не более 4 человек за одним столом, исключение делается только для людей, проживающих в одном доме.

Вероятно, ограничение будут действовать только в закрытых помещениях, для ресторанных веранд оно будет отменено, полагают источники агентства.

По данным на вечер среды, 2 июня, в Италии умерли 126 283 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 62 (днем ранее — на 93). Число подтвержденных носителей выросло на 2897 (днем ранее — на 2483). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 223 200 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 210 050 человек — на 15 701 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню сентября 2020 года.Первую и повторную прививку сделали 12 337 272 человека, что составляет 20,48% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.