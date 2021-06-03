Вашингтон, , 00:27 — REGNUM На предстоящей встрече в Женеве президент США Джо Байден намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос кибербезопасности, сообщила 2 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ждем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Джо Байден) поднимает в беседе с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели», — ответила Псаки, комментируя проблему кибербезопасности, возникшую после хакерской атаки на компанию JBC.

«Что касается обсуждений, то мы не исключаем различные варианты ответов», — добавила пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении РФ.

Напомним, американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы. JBS объявили, что инцидент может задержать определенные транзакции с клиентами и поставщиками.

Как сообщалоИА REGNUM, первая встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Прежний саммит России и США прошёл в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда Путин встретился с бывшим главой СШАДональдом Трампом.