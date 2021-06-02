Белград, , 20:23 — REGNUM Запад уже не старается облечь в приличную форму свои требования к Сербии по поводу признания Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич журналистам 2 июня в Белграде.

«Нашей стране предстоят трудные дни, ситуация непростая, но я не жалуюсь, мы прошли через многие трудные периоды и готовимся пройти через один из них снова», — цитирует телеканал РТС слова сербского лидера.

Напомним, что сербские СМИ сообщают о том, что встреча президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово состоится в середине июня. В Приштину и Белград 1 и 2 июня направились с визитом спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и представитель администрации США по Балканам Мэттью Палмер.