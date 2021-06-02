Рим, , 20:20 — REGNUM По данным на вечер среды, 2 июня, в Италии умерли 126 283 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 62 (днем ранее — на 93), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на 2897 (днем ранее — на 2483).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 223 200 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 210 050 человек — на 15 701 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню сентября 2020 года.

Первую и повторную прививку сделали 12 337 272 человека, что составляет 20,48% населения Италии.