Челябинск, , 20:15 — REGNUM В Челябинске окончено расследование уголовного дела против местного 38-летнего жителя. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего её смерть, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что 5 февраля в квартире дома на территории Центрального района города он нанёс ранее знакомой женщине ножевые ранения. В результате она скончалась.

По данным СКР, по делу уже собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.