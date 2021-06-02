Киев, 2 июня 2021, 20:22 — REGNUM Законопроект «об олигархах», внесённый на рассмотрение Рады президентом Украины Владимиром Зеленским, имеет спорный механизм признания олигархом того или иного человека. Об этом написал депутат Верховной рады, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк 2 июня в своём телеграм-канале.
Отметим, Зеленский внёс закон на рассмотрение парламента 2 июня, однако текста законопроекта пока нет на официальном сайте Рады.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил принять закон о лоббизме, который мог бы ограничить влияние украинских олигархов на власть.
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