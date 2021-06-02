Киев, , 20:22 — REGNUM Законопроект «об олигархах», внесённый на рассмотрение Рады президентом Украины Владимиром Зеленским, имеет спорный механизм признания олигархом того или иного человека. Об этом написал депутат Верховной рады, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк 2 июня в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM). Источники говорят, что прямо так и записано в законе». Ярослав Железняк «Главная фишка закона «об олигархах»: государство признает олигарха «олигархом» по решению… СНБО (Совета национальной безопасности и обороны —). Источники говорят, что прямо так и записано в законе».

Отметим, Зеленский внёс закон на рассмотрение парламента 2 июня, однако текста законопроекта пока нет на официальном сайте Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил принять закон о лоббизме, который мог бы ограничить влияние украинских олигархов на власть.

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