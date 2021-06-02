Ижевск, , 20:11 — REGNUM Жители Ижевска пока не смогут добраться в садоводческое товарищество «Ружейник» на автобусе №443.Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия АО «ИПОПАТ» на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба АО «ИПОПАТ»

«Решение о приостановлении заездов маршрута № 443 в СНТ «Ружейник» принято в связи с сужением разворотного кольца из-за несанкционированного складирования отходов», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что на резко ограниченной территории водители не смогут совершить безопасный разворот, диаметр такой площадки должен составлять не менее 30 метров.

Предприятие предупреждает, что теперь на маршруте №443 можно доехать только до СНТ «Садовый». Возобновление движения в прежней протяженности маршрута возможно только после устранения несанкционированной свалки.

В комментариях пользователи отмечают, что теперь садоводам «Ружейника» придется «топать пешочком через три горы» около 5 км. «Кошмар какой-то, все сами же и навалили», — предположила Катерина С.

«Никто не занимается садовыми массивами. Деньги собирают с людей за все и жируют председатели и его свита», — считает Елена Р.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 10 лет до 2029 года региональный оператор планирует ликвидировать 457 свалок площадь менее 3 гектаров в республике — ежегодно около 50 несанкционированных свалок. При этом 24 свалки в регионе площадью больше 3 гектаров подлежат только рекультивации.

По итогам 2019 года было ликвидировано уже 98 свалок, в предыдущем году было вывезено 106 свалок. Общая масса накопленных отходов, которые уже вывезли в прошлом году составила 7,8 тыс. тонн — это караван из КамАЗов протяженностью 6 км.