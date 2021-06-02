Женева, Швейцария, , 20:09 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 371 489 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 170 812 850 человек. Такие данные приводит 2 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 8745 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 557 586.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 352 685 зафиксированных случаях заболевания и 8055 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.