Сантьяго, , 00:28 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера выступил в поддержку однополых браков, чем шокировал своих консервативных союзников, сообщает 2 июня BBC.

«Я думая пришло время для однополых браков», — сказал Себастьян, чья популярность среди населения упала после уличных протестов и ухудшения экономики.

ЛГБТ-сообщество Чили, где главной религией является католицизм, уже долгие годы настаивает на принятии закона. Однако в Конгрессе многие против таких нововведений. Один из сторонников президента осудил предложение, назвав его «предательством».

Напомним, В 2015 году в Чили были одобрены гражданские союзы между однополыми парами, что дало им право на некоторые юридические льготы. Более универсальный закон о разрешении однополых браков, предложенный экс-президентом Мишелем Бачелетом, с 2017 года обсуждается в Конгрессе.