Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:04 — REGNUM На Ямале организована проверка по факту пожара аварийного многоквартирного дома в Тазовском районе. Дом восстановлению не подлежит, без жилья остались 37 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Пожар произошёл 1 июня 2021 года в доме 28 по ул. Пушкина в посёлке Тазовский. Все жильцы размещены во временном пункте пребывания и обеспечены горячим питанием.

В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований о пожарной безопасности и жилищного законодательства.