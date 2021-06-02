Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Кендалл Дженнер впервые показала своего возлюбленного. Совместные снимки с баскетболистом Девином Букером были опубликованы в Instagram-аккаунте модели.

https://www.instagram.com/p/CPd6ahHjIs6/

Дженнер поделилась фотографиями активного отдыха с возлюбленным. В описании к посту она поставила эмодзи в форме сердца.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о романе Кендалл Дженнер и Девина Букера появились ещё в апреле 2020 года. Однако пара никак их не комментировала.

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