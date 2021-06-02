Москва, , 20:00 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней участникам организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими.

Эксперт НОМ полагает, что принятый проект своевременен и поможет сделать общество целостным и единым.

Согласно законопроекту, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Ограничение в возможности баллотироваться на выборах действует и для сотрудников экстремистских организаций и лиц, причастных к их деятельности. Для подобных случаев законодатель предусмотрел ограничение в пассивном избирательном праве сроком в три года.

Член Общественной палаты РФ, председатель Смоленского регионального отделения Союза журналистов России Марина Проскурнина убеждена, что решение о запрете лицам, причастным к экстремистской деятельности, участвовать на выборах, разумно и своевременно.

«Люди, воззрения которых основаны на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, не должны иметь доступа к трибуне публичной власти. Однозначно, участие в экстремистской деятельности — страшное преступление. На мой взгляд, трехлетний и пятилетний срок ограничения в пассивном избирательном праве достаточно мягок, и в будущем необходимо обсуждать вопрос о введении постоянного запрета (для отдельных граждан) на участие в выборах. Да, со временем лица, о которых идёт речь, могут поменять свою точку зрения, однако есть преступления, которым не может быть прощения. Здесь прежде всего, безусловно, важно учитывать степень участия того или иного выдвиженца в экстремистской деятельности», — считает эксперт.

Как напомнила Марина Проскурнина, люди могут выбирать долгосрочные стратегии продвижения во власть, даже если в публичном поле они перестанут транслировать свои радикальные убеждения и взгляды.

«Депутат, в первую очередь, представляет определённую категорию людей, которые доверили ему право представлять свои интересы во власти. Не всегда избиратели готовы вникать в биографию кандидата, разбираться, какой идеологии он придерживается. А идеология в контексте экстремистских организаций разрушительна. К чему мы идём: к тому, чтобы сделать общество целостным и единым или разобщённым и фактически уничтоженным?», — подчеркнула Марина Проскурина.