Москва, 2 июня 2021, 20:00 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней участникам организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими.
Эксперт НОМ полагает, что принятый проект своевременен и поможет сделать общество целостным и единым.
Согласно законопроекту, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Ограничение в возможности баллотироваться на выборах действует и для сотрудников экстремистских организаций и лиц, причастных к их деятельности. Для подобных случаев законодатель предусмотрел ограничение в пассивном избирательном праве сроком в три года.
Член Общественной палаты РФ, председатель Смоленского регионального отделения Союза журналистов России Марина Проскурнина убеждена, что решение о запрете лицам, причастным к экстремистской деятельности, участвовать на выборах, разумно и своевременно.
Как напомнила Марина Проскурнина, люди могут выбирать долгосрочные стратегии продвижения во власть, даже если в публичном поле они перестанут транслировать свои радикальные убеждения и взгляды.