Москва, , 19:58 — REGNUM Первый этап вакцинации российским препаратом «Спутник V» прошёл находящийся в заключении в России гражданин США Пол Уилан, передаёт 2 июня CNN.

Уилан «Мне только что сделали первый укол. Второй укол, думаю, мне должны сделать через две недели».

Он заявил, что принял правильное решение. А затем добавил, что в заключении трудно получить медицинскую помощь, а между тем у него бывает кашель.

Уилан также добавил, что рассчитывает на освобождение. Так, он полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден при встрече в Швейцарии будут обсуждать вопрос его возвращения в Штаты.

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