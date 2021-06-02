Донецк, , 20:04 — REGNUM Украинская сторона ставит Минский процесс мирного урегулирования войны в Донбассе в зависимость от событий, которые никак не связаны с Минскими соглашениями. Об этом заявил 2 июня пресс-секретарь делегации ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Владислав Московский.

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Он рассказал, что речь идёт о возможном допросе следователями из ЛНР арестованного в Минске основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича.

ИА REGNUM) условие демонстрирует желание украинской власти не допустить возобновления очных встреч с представителями республик на Минской площадке». Московский «Господин Протасевич не имеет никакого отношения к Минскому процессу, а озвученное господином Арестовичем (Алексеем Арестовичем — представителем Украины в ТКГ —) условие демонстрирует желание украинской власти не допустить возобновления очных встреч с представителями республик на Минской площадке».

Представитель ДНР отметил, что Украина продолжает усугублять переговорный кризис в интересах западных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что предложение о допросе Протасевича, высказанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко, де-факто означает «признание» ЛНР, которое ставит крест на нейтралитете Минска в вопросе Донбасса.

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