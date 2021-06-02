Москва, , 19:51 — REGNUM В среду, 2 июня, в режиме видеонференции прошла встреча президента РФ Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия «, победителями и участниками предварительного голосования.

«Это был открытый, честный и полезный разговор, потому что я понимаю, что у президента нет лишнего времени, и каждая минута у него на счету. Но все же сегодня он встретился с нами, чтобы спросить о том, какие у нас есть предложения по внесению в программу партии «Единая Россия», с которой в дальнейшем мы пойдем на выборы, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА РЕ председатель движения «Совет Матерей», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Татьяна Буцкая.

«Я благодарна за возможность огласить президенту те вопросы, которые сейчас тревожат родителей с детьми. Например, сегодня я говорила о том, что нам необходим закон о многодетных семьях — ведь это не только закон для семей, у которых уже много детей, но и горизонт планирования для тех, у кого еще нет детей, или один-два. Надо, чтобы они понимали при планировании семьи, что при рождении третьего ребенка и более их вопросы и проблемы будут решены. И только тогда Россия станет многодетной страной», — отметила она.

«Очень важно расширить возможности использования материнского капитала, например, на ремонт жилья. И такие, казалось бы, бытовые истории. Например, наценки на общественный транспорт, если мы передвигаемся с ребенком. Почему, если я еду из одного населенного пункта в другой, я плачу за маршрут 1000 рублей, а если с ребенком — то 1 200? Я спросила президента — как они так могут? Чего нам ждать дальше — за руль и четыре колеса с нас тоже будут брать дополнительные деньги?», — рассказала председатель движения «Совет Матерей».

«Мы очень хотим, что все наши предложения нашли отражение в итоговой программе партии «Единая Россия», с которой единой командой мы пойдем на выборы в Государственную думу», — завершила свой комментарий Татьяна Буцкая.

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