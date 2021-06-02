Салехард, , 19:51 — REGNUM В Салехарде ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка») допускало нарушение требований законодательства о ценообразовании на продовольствие первой необходимости. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

В ходе прокурорской проверки установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту.

По факту было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»). Организация была признана виновной, назначено наказание в виде штрафа 1600 рублей.