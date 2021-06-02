Москва, , 19:46 — REGNUM Взаимный товарооборот России и Украины сохраняется на высоком уровне, несмотря на все ограничительные меры. Об этом заявил 2 июня замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Сегодня, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввёл ещё господин Порошенко и добавляет господин Зеленский, товарооборот составляет у нас в $11 миллиардов», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Козак уточнил, что за 2020 год Украина закупила у России товаров и услуг на общую сумму в $6,7 миллиарда. «Эти доходы получает Россия», — подчеркнул он.

Украинский импорт в Россию за этот же период составил почти $4 миллиарда, сообщил Козак.