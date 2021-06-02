Москва, 2 июня 2021, 19:43 — REGNUM Поздравление направил президент РФ Владимир Путин своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу в связи с его избранием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ отметил, что отношения двух стран «носят дружественный характер».
Добавив, что дружеские отношения России и Израиля отвечают интересам обоих народов, российский президент пожелал успеха Герцогу, а также благополучия и крепкого здоровья.
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