Москва, 2 июня 2021, 19:43 — REGNUM Поздравление направил президент РФ Владимир Путин своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу в связи с его избранием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента».
Владимир Путин

Президент РФ отметил, что отношения двух стран «носят дружественный характер».

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах».
Владимир Путин

Добавив, что дружеские отношения России и Израиля отвечают интересам обоих народов, российский президент пожелал успеха Герцогу, а также благополучия и крепкого здоровья.

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