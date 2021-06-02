Москва, , 19:43 — REGNUM Поздравление направил президент РФ Владимир Путин своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу в связи с его избранием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин «Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента».

Президент РФ отметил, что отношения двух стран «носят дружественный характер».

Владимир Путин «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах».

Добавив, что дружеские отношения России и Израиля отвечают интересам обоих народов, российский президент пожелал успеха Герцогу, а также благополучия и крепкого здоровья.

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