Москва, , 21:28 — REGNUM Следственный комитет России проведёт проверку в отношении блогера Михаила Литвина. Об этом 2 июня сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, причиной интереса СК стало видео блогера, в котором он скотчем примотал человека к вертолёту Robinsson 44 и отправил в воздух. Следственный комитет также проведет проверку относительно предпринимателя, который предоставил блогеру летательный аппарат.

Ранее Михаил Литвин был поставлен на особый учёт в ГИБДД. Он и еще несколько блогеров попали в список правоохранительных органов, так как они известны своим опасным вождением автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Даня Милохин: «Блогерство — это не про мозг»