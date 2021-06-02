Киров, , 19:42 — REGNUM Кировская область в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать соглашение о сотрудничестве с одной из крупных компаний страны в сфере развития солнечной энергии. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильева, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

По его словам, неназванная компания заинтересована в строительстве солнечной электростанции на территории Кировской области.

Кроме того, в рамках встречи с представителями Россотрудничества планируется рассмотреть развитие международных контактов в научно-технической, экономической и культурной областях, а также в сфере образования.

Как сообщало ИА REGNUM, новую солнечную электростанцию запустили в эксплуатацию 26 мая на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Это уже второй для предприятия подобный объект и шестой в области.

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