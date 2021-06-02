Киев, , 19:46 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена должна состояться до встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. С такой просьбой обратился к пребывающим в Киеве американским сенаторам бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом он заявил 2 июня в комментарии телеканалу «Прямой».

"Моей первой просьбой было принципиальное, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве», — сказал Порошенко.

По его словам, ничто, касающееся Украины, не должно обсуждаться без её участия.

Порошенко добавил, что ситуация вокруг санкций против газопровода «Северный поток — 2» является примером того, насколько неэффективно Зеленский взаимодействует с США.

Экс-президент Украины также попросил американских сенаторов повлиять на поставки летального оружия Украине и на подписание оборонного соглашения.

Напомним, в ходе встречи с американскими сенаторами глава правительства Украины Денис Шмыгаль попросил их использовать все возможные способы, чтобы не допустить снятия санкций с «Северного потока — 2».

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