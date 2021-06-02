Париж, , 19:38 — REGNUM Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен», по данными портала The Telegraph, намерено автоматически продлить контракт с аргентинским главным тренером команды Маурисио Почеттино.

В прошедшем сезоне «Пари Сен-Жермен» под руководством Маурисио Почеттино, набрав 82 очка после 38-ми матчей регулярного чемпионата, занял вторую позицию в турнирной таблице Лиги 1. Из Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» вылетел на стадии ½ финала, дважды потерпев поражение от «Манчестер Сити» (1:2, 2:0).

Ранее сообщалось, что к специалисту проявляли интерес мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм».