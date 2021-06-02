Бишкек, , 19:32 — REGNUM В связи с тем, что водители маршруток устроили забастовку и не вышли на линию, районные администрации столицы Киргизии будут подвозить горожан бесплатно. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 2 мая.

В первую очередь сотрудники муниципалитета будут помогать добраться до дома пожилым людям и женщинам с детьми.

Всего планируется задействовать несколько десятков машин, которые будут в вечернее время курсировать по определенным маршрутам, указанным на табличках размещенных на лобовом стекле.

Также руководство столичного муниципалитета обратилось к горожанам-автовладельцам с просьбой не оставаться в стороне и помочь добраться до дома людям, у которых нет личного транспорта.

Из-за забастовки водителей маршруток Бишкекское троллейбусное управление продлило график работы троллейбусов — муниципальный электротранспорт в ближайшие дни троллейбусы будет курсировать с 05:40 до 23:00 по местному времени.

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