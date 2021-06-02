Бишкек, , 19:31 — REGNUM Необходимо наказать транспортные компании, которые устроили забастовку в столице Киргизии. Об этом заявил депутат Марлен Маматалиев сегодня, 2 мая, на заседании республиканского парламента.

Народный избранник предложил в качестве наказания отозвать лицензии у фирм, чьи водители маршруток отказываются выходить на линию.

«Это не водители, а хозяева нескольких компаний-перевозчиков пытаются каждый год давить на мэрию Бишкека. Надо эти фирмы лишить лицензий», — подчеркнул он.

Также Маматалиев отметил, что «есть люди, которые готовы бесплатно доставить в столицу 700 автобусов».

«Но мэрия Бишкека не принимает никакого решения по этой теме», — возмутился парламентарий.

Отметим, что ранее вице-мэр киргизской столицы Русланбек Акылбеков сообщил, что в июле в Бишкек должны прибыть 350 автобусов ISUZU, которые производят в Узбекистане.

«Уже подписан соответствующий меморандум с Самаркандским заводом. Но поставка немного затянулась из-за того, что установка газовых комплектующих чуть-чуть задерживалась», — уточнил заместитель главы муниципалитета.

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