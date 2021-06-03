Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Стремясь выполнить планы президента США Джо Байдена по вакцинации населения, Белый дом придумал новую систему поощрений для граждан, получивших вакцины от COVID-19, сообщает 2 июня Associated Press.

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Ранее ряд штатов объявил о проведении лотереи для тех, кто получил прививку. Теперь число стимулов увеличилось и среди прочего граждане могут получить денежное вознаграждение, пиво, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Напомним, Байден пообещал привить 70% взрослого населения США ко Дню независимости 4 июля.

Как ИА REGNUM сообщало, администрация Белого дома уже поддержала компании Uber и Lyft, которые предложили бесплатно развозить граждан США до центров вакцинации.

Партнерство с сервисами такси является одной из последних инициатив Белого дома, направленных на ускорение темпов вакцинации населения. Таким образом, американцы смогут бесплатно заказывать такси до центров вакцинации и обратно до 4 июля.