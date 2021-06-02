Сараево, , 19:28 — REGNUM Назначение верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине без принятия соответствующей резолюции СБ ООН является ударом по интересам Республики Сербской и сербского народа. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 2 июня после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Додик отметил, что процедуру нужно вернуть в легальное русло и назначить нового верховного представителя, который на этой должности заменит австрийского дипломата Валентина Инцко посредством резолюции СБ ООН.

«Мы считаем, что нужно закрыть Канцелярию верховного представителя по БиГ и что давно было пора это сделать. Еще в 2005 году мы приняли по этому поводу соответствующий документ, хотя потом со стороны международного сообщества было сформулировано пять целей и два условия для закрытия канцелярии, которые привели к тому, что верховный представитель так никогда и не уйдет», — передал телеканал РТС слова Додика.

Напомним, что ранее верховный представитель по БиГ Валентин Инцко подал в отставку, после чего на его место был назначен немецкий политик Кристиан Шмидт. При этом назначение Шмидта на эту должность не обсуждалось в СБ ООН.