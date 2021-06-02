Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM В Екатеринбурге могут заняться реставрацией фасада исторической плотины через реку Ольховку, заявил во время объезда глава города Алексей Орлов.

В 2022 году в городе благоустроят улицы Машинистов и Колмогорова. Возможно, также будет преображена историческая плотина.

По мнению Орлова, после реставрации объект может стать местом притяжения горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге исправят недочёты, допущенные при реконструкции парка «Зелёная роща».

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