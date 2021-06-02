Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM Популярный блогер Даня Милохин принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В интервью для одного из изданий он порассуждал на тему современного блогинга и ресурсов, которые для этого нужны.

По мнению Милохина, для создания интересного контента не всегда требуется интеллектуальная деятельность. «Блогерство, творчество — это всё-таки не про мозг, это не про продумывание стратегий. Это что-то связанное с чувствами», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший брат Дани Милохина Илья рассказал о последствиях рецидива наркотической зависимости. «Я полный эгоист, полный просто придурок. Разрушил всю свою жизнь», — признался он в своём Instagram-аккаунте.

Читайте ранее в этом сюжете: Брат Дани Милохина рассказал о своей загубленной из-за наркотиков жизни