Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Трое граждан Болгарии и 64 юридических лица подпали под американские санкции, сообщили 2 июня в минфине США.

Под санкциями теперь находятся член Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Болгарии Илко Желязков, предприниматель Васил Божков и экс-депутат Народного собрания Болгарии («Движение за права и свободы») Делян Пеевски.

Санкции введены за причастность к коррупции. Что касается юрлиц, то среди опальных организаций указаны болгарский баскетбольный клуб ЦСКА. Со всеми подсанкционными физическими и юридическими лицами запрещено ведение дел, активы их замораживаются.

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