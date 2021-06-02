Тегеран, , 19:18 — REGNUM Пожар произошёл на территории нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, сообщает 2 июня иранское информагентство Mehr.

По предварительным данным, возгорание произошло на одной из аварийных газовых линий НПЗ Тегерана.

«Пожар произошёл на одной из аварийных линий НПЗ Тегерана», — указано в сообщении агентства.

К месту пожара направляются пожарные машины и транспорт службы «Скорой помощи».

Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Информация уточняется.

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