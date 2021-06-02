Белград, , 19:17 — REGNUM Сербия впервые в истории потребует отчета от верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине в соответствии с Дополнением 10 Дейтонского соглашения. Об этом 2 июня заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с делегацией Республики Сербской в Белграде.

Вучич также заявил о том, что Сербия не поддержит применение боннских полномочий, так как «некоторые могли бы использовать их для того, чтобы менять политический климат в Республике Сербской по своему усмотрению».

«Я считаю, что очень опасно играть с боннскими полномочиями и навязывать законы, не соблюдая Дейтонское соглашение и не заручившись согласием трёх государствообразующих народов, согласием Республики Сербской», — цитирует телеканал РТС слова Вучича.

Вучич добавил, что Сербия всегда будет рядом с Республикой Сербской, уважая целостность Боснии и Герцеговины, но также и целостность Республики Сербской внутри БиГ.

Напомним, что боннские полномочия наделяют верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине правом вводить законы своим распоряжением и снимать с должности любого чиновника в БиГ. Ранее занимавший эту должность Валентин Инцко объявил о своей отставке, после чего на этот пост в обход СБ ООН был назначен немецкий политик Кристиан Шмидт, который сразу же заявил о том, что для него самое главное — «сопроводить Боснию и Герцеговину на ее рискованном пути в Европу».