Москва, , 19:16 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 25 по 31 мая выросли в среднем на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала мая, по оценке ведомства, составила 0,6%, а за период с начала текущего года — 3,3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали маргарин — на 0,6%, гречневая крупа, карамель — на 0,5%, свинина, варёные колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко— на 0,3%, подсолнечное масло, говядина, сосиски и сардельки, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, жирный творог, водка, печенье — на 0,2%, сычужные сыры, стерилизованное молоко, сметана, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия — на 0,1%.

В то же время куриные яйца за неделю подешевели на 3,1%, пшено — на 0,3%, мясо кур, баранина, вермишель — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю в среднем не изменились. При этом белокочанная капуста стала дороже на 5,1%, морковь — на 4,4%, картофель — на 3,2%, репчатый лук — на 1,7%. Одновременно с этим огурцы подешевели на 5%, помидоры — на 3,6%, яблоки — на 0,3%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетное мыло и стиральные порошки подорожали на 0,4%, женские гигиенические прокладки — на 0,3%, туалетная бумага и зубные щётки — на 0,2%, хозяйственное мыло, зубные пасты, бумажные детские подгузники и пелёнки для новорожденных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,1%, цены на дизельное топливо — на 0,2%.