Москва, , 19:23 — REGNUM Приближенные к власти украинские бизнесмены покупают российскую продукцию, несмотря на разговоры о «войне» с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 2 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Козак «Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как «агрессора», платит нам деньги».

По словам чиновника, с Россией торгуют бизнес-группы, связанные с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, его соратником Александром Грановским, экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком и бизнесменами Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

Козак «Мы открыто говорим — за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу».

Он рассказал, что украинские власти одобряют подобные сделки, а общий товарооборот между странами составляет примерно $11 млрд в год с преобладанием российского экспорта — $6,7 млрд в 2020 году.

Российский чиновник также назвал «двойным подходом» обвинения в госизмене, выдвинутые властями Украины в адрес депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который открыто выступает за нормализацию отношений с Россией.

Напомним, с 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот и началась гражданская война, власти страны обвиняют в произошедшем Россию, бездоказательно заявляя о некой её «агрессии».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что, несмотря на антироссийскую риторику властей Украины, торгово-экономические отношения между странами сохраняются, а российскую продукцию покупают многие украинские госкомпании.

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