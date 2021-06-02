Москва, , 19:13 — REGNUM В среду, 2 июня, в формате видеоконференции прошла встреча президента РФ Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия», участниками и победителями предварительного голосования партии.

«Общение президента РФ Владимира Путина с победителями праймериз партии «Единая Россия» прошло очень успешно. Это огромная возможность для ребят встретиться с президентом, да и он находится в очень хорошем, приподнятом настроении, видно, что он готов их слушать. И уже сразу позитивно откликнулся на их предложения, в частности, о том, что не следует вводить дополнительную плату для проезда детей в такси, или о том, как следует использовать материнский капитал. А значит, уже очевидно, что эта встреча приведет к определенной пользе, и выльется в реальные законопроекты», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

«Мы видим, что «новые лица» партии очень активны, не похожи на прежних «крепкохозяйственных» чиновников, которые мы привыкли наблюдать раньше. Видно, что страна обновляется, что соответствует запросу общества. И это показали последние праймериз — в два раза больше участников, почти шесть тысяч человек, проголосовали почти 12 миллионов человек. И, несмотря на почти недельное голосования, не было никаких серьезных нарушений. Ведь раньше голосование было в один день, и нарушений было больше» — подчеркнул Олег Матвейчев.

«К тому же мы видим, что 50% людей, которые заявились на праймериз «Единой России» — беспартийные, но, тем не менее, поддерживают программу партии, и готовы подставить ей свое плечо. Мы видим большое количество победителей из молодежи, находящихся на первых местах, в том числе в одномандатных округах, и в списках. Так что ситуация идет вполне на позитиве», — завершил свой комментарий эксперт.

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