2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:41 — REGNUM Бывший участник Black Lives Matter (BLM) Рашад Тернер покинул движение в связи с тем, что оно не обеспечивает лучшую жизнь афроамериканцам в США. По словам Тернера, «грязная правда» заключается в том, что организация не поддерживает школы для афроамериканцев, а только создает препятствия на пути к улучшению образования в районах национальных меньшинств.

Фрэнк Лесли. Рабы, бежавшие на Север, в крепости Монро. Иллюстрация в Frank Leslie's Illustrated Newspaper, 1861

Для ребят из черных кварталов, говорит Тернер, хорошее образование является дорогой к успеху, однако «организация не заботится об улучшении образования для ребят в Миннеаполисе. Это стало очевидно после того, как они публично призвали отказаться от чартерных школ и профсоюзов учителей. Мораторий на чартерные школы не поддерживает семьи афроамериканцев, а только создает препятствия на пути к получению хорошего образования».

Данную новость бурно обсудили американские интернет пользователи под публикацией FoxNews.

«Как только общественное движение становится политическим, оно теряет свою душу. Они начинают пользоваться поддержкой политиков и, в свою очередь, оказывать им услуги. Как только это происходит, это уже не то движение. Единственный способ оказать длительное влияние — это держаться подальше от политики», — указал пользователь Disillusioned967.

«Назовите хоть одно место на земле, где черные самостоятельно добились процветания? Это вопрос, а не расистский комментарий», — спросил DefendourCountry и получил ответ от justnufftocare: «Такого нет. Но существует множество замотивированных и трудящихся черных. Я работаю с такими».

«Существует определенный тип специалистов, которые не хотят, чтобы пациент выздоровел, потому что пока болезнь держится, у них есть не только легкий способ заработать на жизнь, но и средство, с помощью которого они могут заявить о себе общественности. Букер Вашингтон», — цитирует Gellis выдающегося борца за просвещение афроамериканцев, политика и писателя.

Марш протеста BLM в Нью Йорке. (сс) Eden, Janine and Jim

«Любой, кто когда-либо работал с черными благотворительными организациями, прекрасно знает, как они работают. И наоборот, благотворительные организации, возглавляемые белыми, ничем не отличаются, а во многих случаях даже хуже», — отмечает Happy_in_Montana.

«Что за необычайно смелый человек. Тот, кто в одиночку отстаивает правду вопреки остальному миру, возможно, включая семью, церковь и друзей, но всё равно отстаивает правду, невзирая на противодействие, — настоящий герой», — восхищается sandori.

«Неужели это стало новостью для кого-то? Кто еще не знал то, о чём рассказал это парень? За исключением демократов, конечно», — удивился TheMeanOrangeMan.

«Рашад Тернер, спасибо за твое мужество. Поздравляю с успехом. Будем надеяться, что ты всё же обнаружишь, что государственные школы имеют те же проблемы, за которые ты осудил BLM. Надеюсь, что однажды ты поддержишь домашнее обучение по тем же причинам, по которым сейчас поддерживаешь государственные школы», — сообщил VideoVeriy.

Строгий учитель Цитата из кф Вечерняя школа. реж Малкольм Д. Ли. 2018. США

«Я думаю, что при наличии мотивации, образования, в том числе профессионального, и хорошего обучения на рабочем месте, в сочетании с готовностью упорно трудиться, каждый может жить лучше. Мы не станем мультимиллионерами, но мы все можем жить лучше. Любая группа, которая призывает вас осознать себя жертвой, не помогает вам. Они лишь помогают набить свои карманы и мечтают контролировать людей, которые от них зависят», — пишет пользователь LarryLogic.

«Я должен отдать должное этому человеку, это был очень смелый поступок. Возможно, ему нужно начать носить пуленепробиваемый жилет и заглядывать под машину, прежде чем сесть за руль», — предположил пользователь под ником qta150.

Отметим, теперь Тернер работает с родительским профсоюзом Миннеаполиса и продолжает пытаться обеспечить доступ к хорошему образованию для детей.

Напомним, движение Black Lives Matter (BLM) позиционирует себя как антирасистскую организацию, которая борется за права афроамериканцев и представителей других небелых рас. Оно появилось летом 2013-го после оправдания белого убийцы афроамериканского подростка.