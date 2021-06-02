Москва, , 19:10 — REGNUM Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций ещё три неправительственные организации (НПО), контролируемые Германией, сообщает 2 июня официальный сайт ведомства.

В реестр нежелательных в России структур внесены «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), «Центр либеральной современности» (Zentrum für die Liberale Moderne GmbH), «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch e.V.).

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что деятельность вышеуказанных организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

После их внесения в реестр нежелательных НПО, список стал насчитывать 34 организации.

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