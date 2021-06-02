Ижевск, , 19:00 — REGNUM В настоящее время около 70% территории бывшего военного арсенала в Пугачёво очищено от взрывоопасных предметов. Об этом заявил глава управления МЧС по Удмуртии ИА REGNUM.

Сейчас опасной является территория площадью около 800 кв. метров. Оставшиеся боеприпасы будут собраны уже в ходе работ по культивации площадки, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Указанные мероприятия будут проводиться в течение ближайших трёх лет. Фомин подчеркнул, что в текущем году территория арсенала была расчищена от травы, чтобы предотвратить масштабные возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Евгений Шутов говорил, чтосбор взрывоопасных предметов на территории арсенала завершат к июлю текущего года. Он уточнял, что проведен сбор взрывоопасных предметов с поверхности технической территории арсенала на площади 365 га, это составляет 87%.

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Напомним, что неоднократно на бывшем арсенале происходили пожары со взрывами. Самый крупный пожар произошёл 10 лет назад — 2 июня 2011 года. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 28 тыс. человек, взрывами были повреждены около 3,5 тыс. строений. В результате происшествия погиб один человек, 35 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Аналогичные, но менее масштабные происшествия, были зафиксированы в мае 2018 и 2020 годов.