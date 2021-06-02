Тамбов, , 18:59 — REGNUM В Тамбовской области благоустроена пятая часть дворов и пятая часть общественных территорий, включенных в федеральную программу по формированию комфортной городской среды на 2021 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

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Как отметили в региональном управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (национального проекта «Жилье и городская среда») ведутся на 47 дворовых и 37 общественных территориях. В этом году преобразились 33 двора и 24 общественных пространства.

В частности, обновлён старый парк села Волчки Петровского района. Его благоустройство начали в 2020 году, выруб сухие деревья и удалив лишнюю поросль. В этом году на дорожки парка уложили тротуарную плитку, установили детский городок.

«После проведенных работ наш старый парк снова стал любимым местом отдыха жителей села», — сказала глава администрации Волчковского сельсовета Петровского района Надежда Авдюшина.

В самом разгаре — ремонт дворовых территорий по улице Гагарина в рабочем поселке Знаменка.

В целом в 2021 году планируется благоустроить 154 дворовых и 113 общественных территорий. На проведение работ будет направлено около 269,5 млн рублей. Из них около 264 млн рублей — средства федерального бюджета, 5,4 млн рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты. На данный момент освоена пятая часть средств, или 50,3 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин постоянно подчеркивает, что жители региона очень заинтересованы в программе благоустройства территорий, положительно воспринимают преображение населенных пунктов, активно участвуют в благоустройстве скверов и дворов.