2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге 2 июня, после вынужденного перерыва на год из-за пандемии, стартовал четырехдневный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он уже поставил на паузу половину города и учит петербуржцев и участников мероприятия терпению и строгому соблюдению коронавирусных ограничений.

Подготовка к ПМЭФ началась еще в марте, когда советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандемийного перелома», что сделало возможным проведение Петербургского международного экономического форума в смешанном, очно-дистанционном формате.

Ковид не дремлет

С тех пор город превратился в жужжащий улей — к одному из крупнейших для России международных мероприятий началась активная подготовка, а Роспотребнадзор предупредил, что форум может пройти только при строгом соблюдении эпидемических ограничений.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Организаторами мероприятия было принято решение — все участники форума должны быть безопасны друг для друга. Для этого всем гостям ПМЭФ предлагалось заполнить анкету, в которой уточнялось состояние здоровья (болел ли участник ковидом, есть ли антитела, делалась ли вакцинация, приложить справки), а также за собственный счет обязательно пройти ПЦР-тестирование в строго определённых и одобренных Роспотребнадзором местах.

И, судя по всему, меры принимались не зря. Уже в первый день стало известно о первых госпитализациях участников форума из-за положительных тестов на ковид. Хотя пока что достоверно известно о госпитализации с легкой формой ковида лишь 18-летней девушки-волонтера из Москвы, комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о «единичных случаях» инфицирования участников ПМЭФ и готовности принять их в 20 стационарах города.

Измерение температуры Дарья Драй © ИА REGNUM

Измерение температуры Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый день работы ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспофорум Дарья Драй © ИА REGNUM

Немаловажно и то, что ПМЭФ с 2016 года проводится на удаленной от оживленной части Петербурга площадке — «Экспофоруме» в Пушкинском районе. И, несмотря на труднодоступность, в эпоху пандемии это сыграло на руку как организаторам, так и Роспотребнадзору. Доступ на площадку четко ограждён, установлены КПП с замером температуры с помощью тепловизоров и ручных термометров. Кроме того, обеспечена строгая проверка бейджей аккредитации с закодированным результатом ПЦР-теста.

Первый день работы ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый день работы ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый день работы ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Аэрофлота на ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM Стенд Аэрофлота на ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

На форуме в этом году представил свой стенд и сам Роспотребнадзор. Помимо рассказа о деятельности ведомства и угощения всех желающих аскорбинкой, у входа в павильон расположились несколько автомобилей — мобильные КАМАЗ-лаборатории для выявления инфекции.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участник Экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Пробный старт

Первый день ПМЭФ в 2021 году больше был ознакомительным. Деловая программа форума начнется 3 июня, поэтому мероприятия первого дня были посвящены инновациям.

Например, впервые на ПМЭФ было представлено беспилотное такси с большим запасом батареи, а также уникальная разработка, которая позволит потерявшим зрение людям начать видеть. Также участники форума увидели гуляющего собаку-робота и инновационный трамвай «Корсар» с низким полом.

Российская премьера первого электрического седана Mersedes Maybach s-класса Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральный директор АО Мерседес-Бенц Рус Хольгер Зуффель Дарья Драй © ИА REGNUM

Российская премьера первого электрического седана Mersedes Maybach s-класса Дарья Драй © ИА REGNUM Российская премьера первого электрического седана Mersedes Maybach s-класса Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральный директор АО Мерседес-Бенц Рус Хольгер Зуффель Дарья Драй © ИА REGNUM Генеральный директор АО Мерседес-Бенц Рус Хольгер Зуффель Дарья Драй © ИА REGNUM

Также центром притяжения стала площадка делегации Катара — страны-гостя ПМЭФ-2021. Львиная доля одного из павильонов «Экспофорума» превращена в залы восточного дворца, где гостям и участникам форума мужчины в традиционных арабских одеждах предлагали попробовать национальный напиток, а девушки в бордовых одеяниях — познакомиться с туристическими достопримечательностями и бизнес-предложениями Катара.

Стенд Катара на Экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Катара на Экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Катара на Экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

Не остались в стороне и регионы России. Многие из них постарались отразить свою уникальность в оформлении стендов. Например, Нижегородская область представила всю историю региона, столице которого в августе исполнится 800 лет.

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Основные мероприятия ПМЭФ-2021, такие как официальное открытие форума, крупнейшие тематические дискуссии, а также пленарное заседание с участием президента России, состоятся 3 и 4 августа.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM Участники Экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

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