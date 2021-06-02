2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В Дагестан поступили 20 автобусов, ранее отработавших на городских маршрутах в Москве. Они должны помочь в решении проблемы автотранспортных пассажирских перевозок. Однако жители республики не порадовались такому подарку.

Ольга Карпова, , 21:29 — REGNUM Москва подарила Дагестану 20 автобусов. Транспорт поступил в Махачкалинскую автоколонну №1736. Власти региона приветствовали такой подарок, поблагодарив правительство Москвы и сообщив, что полученные низкопольные автобусы большой вместимости и автобусы среднего класса, предназначенные для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, будут распределены по межмуниципальным маршрутам.

Пассажиры

Однако жители республики, высказывая свое мнение по поводу «подарка», были далеко не так радостны. Один из комментаторов этой новости на странице паблика «ЧП\Дагестана» в соцсети Instagram предположил, что «автоподарок» — это способ властей Москвы избавиться от старого транспорта. Еще один подписчик портала Ramazan M. поинтересовался годом выпуска и пробегом этих «чудо-автобусов».

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«Списанное в Москве барахло. Дагестан — не помойка, своего мусора хватает», — обиделся еще один читатель.

«Как всегда, весь хлам в Дагестан!» — присоединился к разговору Ахмад К.

И в его реплике была доля правды. Понятно, что дареному коню в зубы не заглядывают, но уж как обидно гордым дагестанцам принимать обноски из столицы. На Кавказе вещи б/у дарить точно не принято. А ведь принимать подарок, как и подобает горцам, приходится с благодарностью, хоть в душе всё равно обидно.

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Московский автобус Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из Москвы весь хлам отправляют не только в Дагестан, но и в другие регионы! В Москве, по мнению руководства города, должны ездить только новые автобусы с кондиционерами», — заявил Маидин.

И в его словах прозвучала истина: за последние годы сколько раз сообщалось, что ряд отдаленных от Москвы, небогатых, прямо скажем, субъектов получал от столицы такие бэушные транспортные подарки. Власти столицы понять можно, они решают вопрос утилизации старого парка общественного транспорта, что тоже не очень дешево. Это ясно и принимающей подарки стороне, но ведь и отказываться от них почему-то не спешат.

Почему? Вопрос, как говорится, конечно, интересный. В комментариях к новости о предоставленных 20 низкопольных автобусах жители Дагестана попытались дать на него ответ.

«Мосгортранс» избавляется от металлолома. Почему не новые автобусы?!» — задал вопрос Нурлан.

«Рухлядь по всей России раскидывает Москва», — ответил ему gorec.v.kbr.

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Напомним, ранее Дагестан получил в дар от Москвы старые троллейбусы. В 2018 году в Махачкалу поступили 15 троллейбусов. При этом тогда честно признались, что хоть техника не новая, но она была капитально отремонтирована.

«Троллейбусы снимите с маршрутов, Они морально и физически устарели, и пробки из-за них», — призвал Mag-v.

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Водитель автобуса Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ряд читателей справедливо предположил, что срок службы старого автотранспорта будет недолгим. Тем более что дороги в республике далеки от идеальных.

«На первой лежачке или же на ямах в городе этот автобус развалится», — считает Ася Д.

«Они все ушатанные, убитые автобусы. С большим трудом они доехали до Махачкалы, ломались еще в Подмосковье», — рассказал историю доставки транспорта один из знатоков вопроса.

«И что? Получили. Через неделю — на ремонт, и спишут автобусы. Дороги сделайте! Мы на ишаках можем ездить и подвозить любого по дороге», — поиронизировал Зураб Б.

«Как старые автобусы, через пару месяцев пустят на запчасти или банкротство», — предрек судьбу подаренного автотранспорта york.