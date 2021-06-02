Москва, , 18:46 — REGNUM Встреча президентов России и США в любом случае не станет провалом, это будет своего рода «момент истины», когда скрыть своё истинное лицо и свои планы ни одна из сторон не сможет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 июня, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что говорить о совместном заявлении Владимира Путина и Джозефа Байдена по итогам их встречи, которая пройдет 16 июня в Женеве, пока преждевременно.

« При желании лидеров сделать именно совместное заявление по итогам своей встречи дипломаты могут согласовать такой текст даже при значительном, а то и полном, расхождении мнений по обсуждавшимся вопросам. Совместное заявление — это лучше, чем отдельные заявления сторон; оно сдержит критику в адрес друг друга, сократит возможности для спекуляций.

Мне понятна неготовность замминистра Рябкова говорить о содержательной стороне встречи за две недели до её проведения: обстановка в США вокруг российско-американских дел слишком сложная. Создали её, надо сказать, сами американские демократы несколькими годами особенно ярой антироссийской пропаганды, и она серьёзно давит на Байдена. Накануне встречи возможны прямые внешнеполитические и военные провокации со стороны США и их союзников, на которые Россия не сможет не ответить, но ответы Белому дому точно не понравятся. Россия готовится и к очередному военному обострению (вспомним заявление министра Шойгу о формировании 20 новый соединений и частей), и к усилению экономического давления.

Хочется надеяться, что сотрудничество американской и российской сторон по ситуации с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS будет продуктивным и поспособствует ослаблению настороженности американской стороны накануне саммита.

Предстоящая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена действительно необходима. Другое дело — для чего она нужна каждой из сторон. Если Джозеф Байден действительно ставит задачу понять, условно говоря, «хотят ли русские войны», то он это поймёт, хотя, на мой взгляд, это должно быть ему и так ясно. А вот если опять у Демократической партии США возобладает линия на использование внешней политики во внутриполитических целях, в целях демонстрации «жесткости» и «непреклонности» Байдена в борьбе против «агрессивной России», тогда их ждёт фиаско.