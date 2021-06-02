Киев, 2 июня 2021, 18:48 — REGNUM Правительство Украины на очередном заседании утвердило соглашение о безвизовом режиме с Перу, сообщила 2 июня пресс-служба органа власти.
Согласно решению, граждане Украины смогут находиться в Перу до 90 дней без виз. Украинские туристы смогут пребывать в стране до 183 дней в году.
Напомним, в начале 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возможность заключения «промышленного безвиза» с Евросоюзом.
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